Мінські угоди застаріли — представник Кабміну у Раді

Мінські угоди щодо врегулювання на окупованих частинах Донбасу застаріли, і західні партнери України в нормандському форматі підтримують внесення змін до них.

Про це заявив народний депутат від партії "Слуга народу", представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан, повідомляє Укрінформ із посиланням на Радіо Свобода.

“На моє особисте переконання, мінські угоди в тому вигляді, як вони існують зараз, уже є і морально, і юридично, і в будь-якому іншому плані застарілими. І Україна зараз займає проактивну позицію, і, слава Богу, є розуміння і підтримка з боку Франції та Німеччини стосовно необхідності оновлення і осучаснення мінських угод, зокрема усунення такої небезпечної прогалини, що «спочатку вибори, потім контроль над кордоном», – сказав Мокан.

Мокан також прокоментував заяву делегата від Донеччини в Тристоронній контактній групі Сергія Гармаша з приводу повторюваних вимог Росії вивести її з-поміж учасників переговорів, перетворивши на спостерігача.

“Я читав заяву і коментар Гармаша і абсолютно з багатьма речами там погоджуюся, і його таку різку реакцію пов’язую з тим, що Росія дійсно дуже нахабно себе поводила як дійсно сторонній спостерігач у процесі, а не безпосередньо країна-агресор і учасник переговорів, і, дійсно, робляться великі зусилля, щоб суб’єктивізувати ОРДЛО і надати їм офіційного статусу. Зрозуміло, що цього, знову ж таки, не допустять. ОРДЛО і будь-які їхні представники – це маріонеткові режими, контрольовані з боку Кремля, і вони не є і не можуть юридично бути стороною переговорів”, – наголосив Мокан.

Як повідомляв Укрінформ, 18 липня під час засідання Постійної ради ОБСЄ Євросоюз виголосив заяву, щодо того, що Мінські домовленості залишаються єдиною основою для мирного врегулювання конфлікту на Донбасі та забезпечують повне дотримання суверенітету та територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів. У Євросоюзі наголосили, що як підписант Мінських домовленостей Росія взяла на себе відповідальність за стійке політичне врегулювання конфлікту та виконання положень цих угод. І закликали РФ виконати ці зобов’язання шляхом конструктивних дій в рамках Тристоронньої контактної групи та нормандського формату.