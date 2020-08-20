ТКГ постійно має зустрічатися, щоб “конструкція не розвалилася” - Зеленський
Про це він заявив під час спілкування зі ЗМІ на Херсонщині, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Тому ми постійно повинні зустрічатися, хай у відеоформаті через COVID-19 поки що, у Мінському процесі, але ми повинні постійно зустрічатися, щоб ця конструкція не розвалилася, це дуже складно, це дуже крихка конструкція, повірте мені”, - зазначив Зеленський.
Він також розповів, що під час засідання ТКГ “підтвердили зустріч радників у нормандському форматі”.
“Це говорить про те, що після радників будемо чекати продовження і зустрічі лідерів “Норманді”, - переконаний Президент.
Крім того, він нагадав, що близько місяця виконується домовленість про режим тиші, й запевнив, що “бойових поранень і бойових жертв на фронті немає”.
“Я дуже задоволений Леонідом Макаровичем Кравчуком. І ще раз вдячний Кучмі, він дуже багато роботи зробив. Зараз є досягнення”, - додав Зеленський.
Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у четвер перебуває з робочою поїздкою на Херсонщині.
19 серпня відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) у форматі відеоконференції.
Фото: пресслужба Президента