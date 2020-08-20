ТКГ постійно має зустрічатися, щоб “конструкція не розвалилася” - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наполягає на регулярних засіданнях наразі у відеоформаті Тристоронньої контактної групи та називає конструкцію Мінського процесу дуже крихкою.

Про це він заявив під час спілкування зі ЗМІ на Херсонщині, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Тому ми постійно повинні зустрічатися, хай у відеоформаті через COVID-19 поки що, у Мінському процесі, але ми повинні постійно зустрічатися, щоб ця конструкція не розвалилася, це дуже складно, це дуже крихка конструкція, повірте мені”, - зазначив Зеленський.

Він також розповів, що під час засідання ТКГ “підтвердили зустріч радників у нормандському форматі”.

“Це говорить про те, що після радників будемо чекати продовження і зустрічі лідерів “Норманді”, - переконаний Президент.

Крім того, він нагадав, що близько місяця виконується домовленість про режим тиші, й запевнив, що “бойових поранень і бойових жертв на фронті немає”.

“Я дуже задоволений Леонідом Макаровичем Кравчуком. І ще раз вдячний Кучмі, він дуже багато роботи зробив. Зараз є досягнення”, - додав Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у четвер перебуває з робочою поїздкою на Херсонщині.

19 серпня відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) у форматі відеоконференції.

Фото: пресслужба Президента