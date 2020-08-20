Росія по-хамськи продавлює політичну суб'єктивізацію ОРДЛО в ТКГ — Гармаш

Росія жорстко просуває ідею політичної суб'єктивізації ОРДЛО в рамках Тристоронньої котактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі, хоча представники ОРДЛО не є членами ТКГ, а тільки запрошені з російської сторони.

Як повідомляє Укрінформ, про це написав у Фейсбуці представник ОРДЛО від України в ТКГ, журналіст Сергій Гармаш.

"Росія жорстко, я б сказав, по-хамськи продавлює політичну суб'єктивізацію ОРДЛО. Всі її дії, в тому числі і перемир'я, спрямовані тільки на це - узаконити в тілі України ракову пухлину "русского мира". Вчора на ТКГ це було особливо помітно. Вони вже відкрито говорять про "делегації ОРДЛО", хоча ОРДЛО не є членами ТКГ і відповідно не можуть мати в ній ніякої делегації. У ТКГ є лише ЗАПРОШЕНІ Російською делегацією (Москва посоромилася навіть зробити їх членами делегації РФ)", - зазначив він.

Також Гармаш підкреслив, що є неприпустимою і зайнята Росією позиція спостерігача, а не учасника процесу, заяви про те, що вона "прийме будь-яке консенсусне рішення між делегаціями ОРДО-ОРЛО і Україною".

"Але цього очевидного протиріччя Мінським угодам не помічають ОБСЄ і західні партнери. Заради збереження самої можливості мирного діалогу і підтримки Заходу, це дипломатично "ковтаємо" ми", - вважає журналіст.

Він назвав поведінку РФ на Мінських переговорах "відвертим, демонстративним хамством".

«Якщо ТКГ - це Росія, Україна і ОБСЄ, то діалог повинен вестися між членами ТКГ, а не аватарами РФ з Донецька і Луганська, які нічого не вирішують, а тому і не відповідають за свої дії», - додав він.

У той же час Гармаш запевнив, що він особисто поки виходити з мінського процесу «добровільно не стане».

Як повідомляв Укрінформ, 19 серпня відбулося чергове засідання ТКГ, на якому були узгоджені ще чотири ділянки для розведення сил та засобів на Донбасі.