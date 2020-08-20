Зеленський прибув на Херсонщину з робочою поїздкою

Президент Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Херсонської області.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Програмою поїздки передбачено, що Президент ознайомиться з перебігом будівництва інфраструктурних та соціальних об'єктів, що споруджуються в межах Національної програми «Велике будівництво».

Зеленський також візьме участь у презентації Стратегії розвитку Херсонської області.

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Крім того, глава держави відвідає місцеві підприємства, огляне їхні виробничі потужності та поспілкується з колективами, інформують в Офісі Президента.