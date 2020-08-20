Україна та Грузія підписали програму оборонного співробітництва

Програму співробітництва між міністерствами оборони України та Грузії підписали у Тбілісі керівники відомств Андрій Таран та Іраклій Гарібашвілі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Міноборони.

Зазначається, що глави оборонних відомств обговорили низку актуальних питань, що становлять взаємний інтерес. Зокрема, йшлося про безпекову ситуацію в Україні, Грузії та в Азово-Чорноморському регіоні, заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції у Збройних силах України та Силах оборони Грузії, розвиток співробітництва у форматі НАТО – Грузія – Україна.

«Одним із спільних викликів для України і Грузії є відновлення територіальної цілісності наших держав та звільнення окупованих Росією територій. На це спрямоване наше стратегічне партнерство, одним з головних елементів якого є співпраця в галузі безпеки і оборони», - сказав Таран.

Окрему увагу міністри приділили стану та перспективам імплементації завдань оборонної реформи. Українська делегація ознайомилася з планами розвитку та розбудови Сил оборони Грузії та поділилася власним досвідом проведення трансформації збройних сил в умовах протидії російській агресії.

Сторони обговорили пріоритети оборонного співробітництва за напрямками стратегічних комунікацій, кіберзахисту, військово-технічної сфери, спільної участі у військових навчаннях та впровадженні стандартів НАТО в діяльність збройних сил.

"Домовленості, яких ми досягли, сприятимуть зміцненню обороноздатності наших держав, підвищенню оперативних та бойових спроможностей Збройних сил України і Сил оборони Грузії, що в цілому гарантуватиме мир і добробут нашим народам", — наголосив Таран.

Під час візиту українська делегація поклала вінок до меморіалу героїв, які загинули за єдність Грузії, та відвідала лінію окупації у Цхінвальському регіоні.