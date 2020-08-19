Немчінов обговорив з експертами реформу держуправління

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов обговорив з експертами та представником ЄБРР стан реалізації Стратегії реформування державного управління України на період до 2021 року.

Про це Немчінов повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Сьогодні зустрілися із експертами проєкту міжнародної технічної допомоги «Архітектура реформ України» Юлією Куршиновою – програмним менеджером цього проєкту, представником офісу Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні; Маріаном Муравою – старшим експертом проєкту EU4PAR, Ганною Сергєєвою – експертом проєкту EU4PAR. Обговорили стан реалізації Стратегії реформування державного управління України на період до 2021 року», - написав він.

Учасники зустрічі обговорили необхідність оновлення цієї Стратегії, питання завершення реформування міністерств, утворення структурних підрозділів політик, причини уповільнення цих процесів, пов’язані із розвитком коронавірусної інфекції.

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За словами Немчінова, позитивним прикладом є те, що на черговому засіданні Кабміну проголосували за Постанову «Про внесення змін в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів від 5 квітня 2014 р. № 85». «Цей документ стосується фахівців з питань реформ для Міністерства реінтеграції. Реінтеграція українських територій для нас дуже важлива. Саме тому, не зважаючи що ми наразі не можемо формувати директорати у всіх міністерствах, ми сформували там, де для нас важливо сформувати політику, адже це для нас – пріоритет», - уточнив він.

Немчінов зазначив, що на зустрічі «ми висловили побажання щодо модернізації роботи Офісу реформ Кабінету Міністрів у зв’язку з новими викликами та тим, що багато завдань, заради яких створювався Офіс у 2016 році, вже реалізовано».

Він нагадав, що проєкт міжнародної допомоги «Архітектура реформ України» має на меті надання кваліфікованої експертної підтримки українським міністерствам та відомствам.

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Так, при уряді працює група незалежних спеціалістів – Офіс реформ, яку створено за спільної ініціативи ЄБРР та ЄС і діяльність якої полягає у наданні експертної підтримки процесу реформ та сприянні сталим та якісним трансформаціям в Україні.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів схвалив проєкт постанови "Про внесення змін до Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року", яка дозволить завершити розв'язання проблем, пов'язаних із підготовкою проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (ЄВРО-2012) у частині добудови аеропортів.