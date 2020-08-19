Немчінов обговорив з експертами реформу держуправління
Про це Немчінов повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.
«Сьогодні зустрілися із експертами проєкту міжнародної технічної допомоги «Архітектура реформ України» Юлією Куршиновою – програмним менеджером цього проєкту, представником офісу Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні; Маріаном Муравою – старшим експертом проєкту EU4PAR, Ганною Сергєєвою – експертом проєкту EU4PAR. Обговорили стан реалізації Стратегії реформування державного управління України на період до 2021 року», - написав він.
Учасники зустрічі обговорили необхідність оновлення цієї Стратегії, питання завершення реформування міністерств, утворення структурних підрозділів політик, причини уповільнення цих процесів, пов’язані із розвитком коронавірусної інфекції.
За словами Немчінова, позитивним прикладом є те, що на черговому засіданні Кабміну проголосували за Постанову «Про внесення змін в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів від 5 квітня 2014 р. № 85». «Цей документ стосується фахівців з питань реформ для Міністерства реінтеграції. Реінтеграція українських територій для нас дуже важлива. Саме тому, не зважаючи що ми наразі не можемо формувати директорати у всіх міністерствах, ми сформували там, де для нас важливо сформувати політику, адже це для нас – пріоритет», - уточнив він.
Немчінов зазначив, що на зустрічі «ми висловили побажання щодо модернізації роботи Офісу реформ Кабінету Міністрів у зв’язку з новими викликами та тим, що багато завдань, заради яких створювався Офіс у 2016 році, вже реалізовано».
Він нагадав, що проєкт міжнародної допомоги «Архітектура реформ України» має на меті надання кваліфікованої експертної підтримки українським міністерствам та відомствам.
Так, при уряді працює група незалежних спеціалістів – Офіс реформ, яку створено за спільної ініціативи ЄБРР та ЄС і діяльність якої полягає у наданні експертної підтримки процесу реформ та сприянні сталим та якісним трансформаціям в Україні.
Як повідомлялося, Кабінет Міністрів схвалив проєкт постанови "Про внесення змін до Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року", яка дозволить завершити розв'язання проблем, пов'язаних із підготовкою проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (ЄВРО-2012) у частині добудови аеропортів.