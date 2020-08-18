Посол ФРН наголошує на важливості розслідування нападів на активістів в Україні

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен під час зустрічі з головою правління Центру протидії корупції Віталієм Шабуніним наголосила на важливості захисту громадянських активістів від нападів та розслідуванні цих інцидентів.

Як передає Укрінформ, про це дипломатка повідомила у Твіттері посольства ФРН в Україні.

"Сьогодні зустрілись під відкритим небом з Віталієм Шабуніним щодо ситуації навколо громадянського суспільства в Українімісто Киї. Захист активістів від нападів, розслідування атак та незалежне правосуддя є особливо важливими", - зазначила Фельдгузен.

Як повідомлялося, вранці 23 липня очільник ЦПК, активіст Віталій Шабунін повідомив, що невідомі вночі підпалили його будинок. За його словами, він з дружиною та дітьми не були вдома, а батьки встигли вибігти. Ніхто не постраждав. Шабунін пов’язав інцидент зі своєю професійною діяльністю.