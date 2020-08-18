Досягнуті домовленості з Британією спрямовані на зміцнення безпеки України - Таран

Домовленості, досягнуті під час переговорів з делегацією Великої Британії, спрямовані на зміцнення безпеки та обороноздатності України.

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр оборони України Андрій Таран під час брифінгу з державним секретарем з питань оборони Великої Британії Беном Воллесом, який перебуває в Україні з офіційним візитом.

За словами Тарана, переговори були плідними та результативними. Основну увагу було приділено обговоренню актуальних питань, що становлять взаємний інтерес. А саме оцінці безпекової ситуації на Сході України та в Азово-Чорноморському регіоні, тенденціям і перспективам її розвитку та шляхам реагування на загрози, що виникають.

«Ми також обговорили стан та перспективи імплементації завдань оборонної реформи, питання євроатлантичної інтеграції, в контексті максимального використання нових інструментів оборонного та військового співробітництва, які отримала Україна з набуттям статусу партнера НАТО з розширеними можливостями. Також виокремили пріоритети українсько-британського оборонного співробітництва, де ключове місце посідає питання розвитку спроможностей та підвищення бойового потенціалу ВМС ЗС України за участю Великої Британії», - зазначив Таран.

Керівник вітчизняного оборонного відомства наголосив, що всі обговорені питання та досягнуті домовленості спрямовані на зміцнення безпеки та обороноздатності України, підвищення оперативних та бойових спроможностей її Збройних Сил. Він подякував британським партнерам за незмінну підтримку України та плідне двостороннє співробітництво.

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Міністр оборони підкреслив, що візит держсекретаря з питань оборони Великої Британії в Україну є визначною подією, яка відображає стратегічний характер відносин між країнами, масштабне оборонне співробітництво та взаємну налаштованість на забезпечення миру і безпеки у регіоні.

У свою чергу, Бен Воллес подякував українській стороні за тісну співпрацю оборонних відомств за багатьма напрямками та запевнив у незмінності позиції уПідвищення бойового потенціалу ВМС ЗСУ за участряду Великої Британії щодо підтримки України в сучасних безпекових умовах.