Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до складу Національної інвестиційної ради і підписав відповідний указ.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

Згідно з Указом № 322/2020 «Про зміни у складі Національної інвестиційної ради» до Національної інвестиційної ради увійшли президент і генеральний директор компанії POSCO International Corp. Сі-Бо Джу, головний виконавчий директор компанії Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. Мурат Еркан, міністр фінансів України Сергій Марченко, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко та голова Національного банку України Кирило Шевченко.

Як повідомляв Укрінформ, до Національної інвестиційної ради входять: Прем'єр-міністр України, голова Національного банку України (за згодою), перший віце-прем'єр-міністр України - міністр економічного розвитку і торгівлі України, міністр фінансів України, міністр юстиції України, а також за згодою представники українських та іноземних організацій та компаній, бізнесових кіл, експерти з питань залучення інвестицій, розвитку підприємництва, фахівці у галузі економіки, фінансів”.

Головою Національної інвестиційної ради є глава держави Володимир Зеленський.