В ОП заявляють, що у підготовку виборів не втручаються

В Офісі Президента наголошують, що не втручаються у процес підготовки та проведення місцевих виборів і жодних зустрічей з членами Центральної виборчої комісії не проводили.

Відповідну заяву оприлюднено на сайті глави держави, повідомляє Укрінформ.

"Ані Президент, ані представники Офісу глави держави не проводили зустрічей з очільником Центральної виборчої комісії та іншими членами ЦВК й не висували до них жодних вимог. Інформація, яку поширили деякі ЗМІ, не відповідає дійсності", - заявляють в ОП.

Там наголосили, що Центральна виборча комісія є незалежним колегіальним державним органом, який здійснює свої повноваження самостійно, незалежно від інших органів державної влади, місцевого самоврядування, їхніх посадових та службових осіб, і як інституція "має все необхідне для самостійної роботи".

"Президент України Володимир Зеленський та керівництво Офісу глави держави не втручаються у процес підготовки та проведення місцевих виборів в Україні, які призначені на 25 жовтня", - заявили в ОП.

Раніше видання ZN.UA повідомило з посиланням на джерела, що голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко, секретар ЦВК Олена Гатаулліна і ще три члени Центрвиборчкому були запрошені до Офісу Президента для бесіди з керівником ОП Андрієм Єрмаком, і той нібито зажадав від них написати заяви про відставку, оскільки вони буцімто "люди Богдана".