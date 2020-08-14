Зеленський підписав указ про гуманітарну допомогу Лівану

Президент України Володимир Зеленський підписав указ «Про надання гуманітарної допомоги Ліванській Республіці» № 319/2020.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави, документ передбачає, що Україна надішле Лівану вантаж, який допоможе у подоланні наслідків надзвичайної ситуації через вибух у порту міста Бейрута.

Згідно з указом, Кабінет Міністрів повинен невідкладно забезпечити надання такої гуманітарної допомоги.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 4 серпня в порту Бейрута пролунали потужні вибухи, внаслідок чого загинули 220 осіб, ще близько 5 тисяч людей постраждали. За попередньою інформацією, вибухнули 2 750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), що шість років зберігалися в порту без дотримання заходів безпеки.