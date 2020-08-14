Ослаблена Білорусь стане легкою здобиччю для Росії – Кулеба

Україна зацікавлена в тому, щоб Білорусь вийшла сильною з нинішньої кризи, оскільки у разі ослаблення і відторгнення Заходом країна стане легкою здобиччю для Росії.

Як повідомляє Укрінформ, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю UA:Українське радіо, відповідаючи на запитання, чи відповідає інтересам Росії загострення ситуації в Білорусі.

«В інтересах Росії є ослаблення країн, щодо яких вона має активну зовнішню політику і в яких вона хоче зміцнювати свої позиції. Дипломатично, звісно, Росія говорить про сильну Білорусь, бажає добра і здоров’я білоруському народу, але ми розуміємо, що ослаблена, відторгнена Заходом Білорусь виявиться легкою здобиччю для Російської Федерації», - сказав Кулеба.

Він додав, що цей фактор потрібно враховувати, саме тому Україна будує свою політику з огляду на те, що на виході з нинішньої кризи нам потрібна «незалежна та суверенна Білорусь, з якою ми будемо продовжувати будувати рівноправні відносини».

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

У Білорусі п'ятий день тривають виступи громадян, не згодних з офіційними результатами виборів.

Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. Від початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарень потрапили щонайменше 250 осіб, є загиблі.

Тихановська була змушена залишити Білорусь і зараз перебуває в Литві.