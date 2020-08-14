Зеленський привітав Нетаньягу з "історичним" досягненням угоди між Ізраїлем та ОАЕ

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові привітав Прем’єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу з досягненням домовленостей про нормалізацію відносин між Ізраїлем та ОАЕ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

«Це – історичне досягнення і яскравий приклад можливостей діалогу та дипломатії, який можуть наслідувати інші країни регіону», – сказав Зеленський.

Нетаньягу своєю чергою зауважив, що Ізраїль уклав не першу мирну угоду з арабською країною, і висловив сподівання, що будуть і інші мирні угоди та врешті-решт у регіоні запанує мир.

Зазначається, що на початку розмови очільник ізраїльського уряду привітав досягнуті домовленості щодо встановлення всеосяжного режиму припинення вогню на лінії розмежування на Сході України та прогрес у виконанні Мінських угод.

Як повідомляв Укрінформ, ОАЕ та Ізраїль уклали угоду про нормалізацію взаємовідносин за посередництва США. Внаслідок цього договору Ізраїль призупинить свої плани анексувати значні частини окупованого Західного берега Йордана.

До цього часу Ізраїль не мав жодних дипломатичних відносин із арабськими країнами Перської затоки. Проте спільна для сторін загроза з боку Ірану посприяла активізації неофіційних контактів між Ізраїлем та арабськими державами, включаючи ОАЕ.

Ця угода стала третім подібним ізраїльсько-арабським договором із 1948 року: в 1979 році був підписаний договір із Єгиптом, а в 1994 році – з Йорданією.