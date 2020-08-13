Прохідний бар'єр на виборах до Ради подолали б п'ять партій

Якби парламентські вибори проводилися наступної неділі, до Ради пройшли б п'ять партій - "Слуга народу", Опозиційна платформа - За життя", "Європейська солідарність", "Батьківщина", "Сила і честь".

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати спільного соціологічного дослідження Центру "Социс" і Центру Разумкова.

Якби вибори до Верховної Ради проводилися наступної неділі, за партію "Слуга народу" проголосували б 19,5% українців, партію "Опозиційну платформу - За життя" підтримали б 14% респондентів, "Європейську солідарність" - 13,8%, ВО "Батьківщина" - 7,9%, партію "Сила і честь" - 5% від усіх опитаних. 11% громадян відповіли, що не брали б участі у виборах, а 12,7% - відмовилися від відповіді.

Серед тих, хто визначився і пішов би на вибори, "Слугу народу" підтримали б 25,5% українців, " Опозиційну платформу - За життя" - 18,3%, "Європейську солідарність" - 18,1%, ВО "Батьківщина" - 10,4%, "Силу і честь" - 6,5%.

Ідею дострокових парламентських виборів зовсім не підтримують 26% громадян, протилежної думки - 22% респондентів. 20,4% - "скоріше підтримують" таке рішення, 20,2% - "скоріше не підтримують".

Дослідження "Соціально-політична ситуація в Україні" проводилося Центром "Социс" та Центром Разумкова 21-28 липня 2020 року методом стандартизованого інтерв'ю "face-to-face" за місцем постійного проживання респондентів.

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Результати репрезентують доросле населення України загалом без урахування непідконтрольних територій АР Крим, частини Донецької та Луганської областей. Загалом було опитано 4000 респондентів у віці старше 18 років.