Посольство США в Україні частково відновило прийом громадян

Посольство Сполучених Штатів у Києві відновило обмежений запис на прийом для громадян Америки під час пандемії коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у пресрелізі дипвідомства.

«Посольство США відновило обмежений запис на прийом для кількох видів послуг для американських громадян», - йдеться у повідомленні.

У дипломатичній місії у Києві додали, що наразі тільки можливо записатися на прийом для оновлення паспорту, заповнення документа про народження дитини за кордоном та нотаріальних послуг.

Також громадяни можуть звернутися до посольства в разі екстреної потреби отримання паспортних послуг.

Дипмісія закликає відвідувачів вчасно приходити, дотримуватися соціальної дистанції та надягати маску.

Як повідомлялося, 10 серпня посольство США в Україні відновило надання студентських віз, обмеження у видачі решти типів в’їзних віз наразі залишаються чинними.