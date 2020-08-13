Будинок у мене з'явився задовго до приходу у політику - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував інформацію зі ЗМІ щодо свого будинку і зазначив, що він його купував задовго до приходу в політику.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це спікер сказав журналістам під час робочої поїздки в Сумській області.

"Я думаю, що або це помилка журналіста, усе буває, або диму без вогню не буває і хтось зробив це навмисно. Мені тут точно немає чого соромитися. Я це купував задовго до того, як прийшов у політику і на підтвердження моїх слів, коли я ставав народним депутатом, журналістські розслідування йдуть, знімали будинок, ви можете подивитися. Він був у тому самому кольорі, з тим самим дахом мінімум рік тому. Тому будемо вважати, що це чиясь прикра помилка", - сказав Дмитро Разумков.

Голова ВР зауважив, що не знає, чому інформація про його нерухомість була порушена у пресі саме зараз.

"При всій повазі, я думаю, що таких збігів не буває. Будинок у мене з'явився у 2016 році. Він був куплений, він був змінений. В тих матеріалах, які з'явилися в засобах масової інформації, що він був перефарбований, дах змінили, лежачі поліцейські поклали... Дах змінили три роки тому, перефарбований він був два роки тому. Лежачі поліцейські - якщо у вас буде можливість, приїдете, подивитеся. Там все вільно, можете до дому підійти, подзвонити. Ви побачите, що їх там теж достатньо", - зазначив Разумков.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Дмитро Разумков переїхав жити в будинок у Софіївській Борщагівці, де нещодавно нібито зробили ремонт і посилили охорону.