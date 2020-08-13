Засідання ТКГ планується на 18 серпня - Зеленський

Засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську заплановане на 18 серпня.

Про це розповів Президент Володимир Зеленський у четвер в розмові з журналістами під час відвідання Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Що стосується засідання Тристоронньої контактної групи, то я впевнений, що процес не зупиниться (через останні події у Білорусі - ред.). Зустріч планується на 18 серпня. Зустріч буде вже у новому форматі під головуванням Леоніда Кравчука", - сказав Зеленський.

За його словами, серед головних питань, що обговорюватимуться на зустрічі, - це продовження "режиму тиші" на Донбасі й питання звільнення українців з окупованих територій Донбасу шляхом обміну.

Як повідомляв Укрінформ, 30 липня своїм Указом Президент Володимир Зеленський вивів зі складу делегації України для участі у Тристоронній контактній групі другого Президента України Леоніда Кучму і ввів першого Президента Леоніда Кравчука.

6 липня Зеленський підтвердив, що у ТКГ працюватиме також перший прем'єр-міністр України (1990-1992 рр.) Вітольд Фокін, віцепрем'єр Олексій Резніков та перший заступник секретаря РНБО Руслан Демченко.