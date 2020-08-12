Степанов відреагував на сюжет Bihus.Info про свого заступника

Степанов відреагував на сюжет Bihus.Info про свого заступника

Укрінформ
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов назвав «замовним сюжетом» розслідування Bihus.Info про його заступника Ігоря Іващенка, який, за даними журналістів, займався медзакупівлями у часи президента-втікача Віктора Януковича.

Як повідомляє Укрінформ, в інтерв'ю “Новому времени” чиновник заявив, що зі своїм майбутнім заступником він познайомився в Одесі (ймовірно, під час роботи на посаді голови Одеської обласної державної адміністрації).

«Ми з ним познайомилися в Одесі. Він дуже крутий хлопець, який глибоко розбирається в медицині, і його сприймає медична спільнота. У МОЗ він опікується питаннями трансплантації і міжнародними відносинами. Я дуже задоволений кроками, які ми з ним робимо», - пояснив очільник МОЗ.

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Коментуючи інформацію журналістів про те, що незадовго до призначення Іващенка заступником голови відомства власник компанії, в якій той працював, щодня відвідував будинок Міністерства охорони здоров'я, Степанов повідомив: «Багато хто приїжджає в МОЗ».

«Матеріал, на який ви посилаєтеся, я бачив, жодного відношення до журналістики він не має. Це замовний сюжет, і будь-яка адекватна людина це відразу розуміє», - сказав міністр.

Як повідомлялося, в липні журналісти-розслідувачі Bihus.Info повідомили, що заступник міністра охорони здоров'я Ігор Іващенко займався медичними закупівлями за завищеною вартістю у часи президента-втікача Віктора Януковича.

Також в розслідуванні сказано, що Іващенко працював комерційним директором фармацевтичного дилера Лінк-Медитал, який закуповує медичні препарати за кордоном, де «перекачував» в європейську «прокладку» фірми «мільйони гривень переплат за ліки для українських лікарень».

Іващенко заперечує причетність до подібних схем.

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