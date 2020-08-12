Степанов відреагував на сюжет Bihus.Info про свого заступника

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов назвав «замовним сюжетом» розслідування Bihus.Info про його заступника Ігоря Іващенка, який, за даними журналістів, займався медзакупівлями у часи президента-втікача Віктора Януковича.

Як повідомляє Укрінформ, в інтерв'ю “Новому времени” чиновник заявив, що зі своїм майбутнім заступником він познайомився в Одесі (ймовірно, під час роботи на посаді голови Одеської обласної державної адміністрації).

«Ми з ним познайомилися в Одесі. Він дуже крутий хлопець, який глибоко розбирається в медицині, і його сприймає медична спільнота. У МОЗ він опікується питаннями трансплантації і міжнародними відносинами. Я дуже задоволений кроками, які ми з ним робимо», - пояснив очільник МОЗ.

Коментуючи інформацію журналістів про те, що незадовго до призначення Іващенка заступником голови відомства власник компанії, в якій той працював, щодня відвідував будинок Міністерства охорони здоров'я, Степанов повідомив: «Багато хто приїжджає в МОЗ».

«Матеріал, на який ви посилаєтеся, я бачив, жодного відношення до журналістики він не має. Це замовний сюжет, і будь-яка адекватна людина це відразу розуміє», - сказав міністр.

Як повідомлялося, в липні журналісти-розслідувачі Bihus.Info повідомили, що заступник міністра охорони здоров'я Ігор Іващенко займався медичними закупівлями за завищеною вартістю у часи президента-втікача Віктора Януковича.

Також в розслідуванні сказано, що Іващенко працював комерційним директором фармацевтичного дилера Лінк-Медитал, який закуповує медичні препарати за кордоном, де «перекачував» в європейську «прокладку» фірми «мільйони гривень переплат за ліки для українських лікарень».

Іващенко заперечує причетність до подібних схем.