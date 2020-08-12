Президент підписав закон про сільськогосподарську кооперацію

Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про сільськогосподарську кооперацію».

Закон урегульовує правовідносини щодо утворення, діяльності та припинення сільськогосподарських кооперативів з урахуванням міжнародних стандартів і найкращих світових практик. Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Як зазначається, документом закріплюються на законодавчому рівні принципи утворення та діяльності сільськогосподарських кооперативів. Це, зокрема, демократичність, добровільність та відкритість кооперативного членства; обов’язковість участі члена у господарській та іншій діяльності кооперативів та їхніх об’єднань; автономність, незалежність, співпраця кооперативів; сприяння їхньому розвитку (освіта, навчання, інформація) та врахування інтересів територіальної громади.

Водночас вносяться зміни до Господарського та Цивільного кодексів, законів «Про фермерське господарство», «Про кооперацію» та «Про особисте селянське господарство». Ними, зокрема, передбачено усунення законодавчих колізій, врегулювання перехідних відносин діяльності сільськогосподарських виробничих кооперативів, сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та їхніх об’єднань на момент набрання чинності цим законом.

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"Впровадження норм закону сприятиме розвитку сільськогосподарських кооперативів, збільшенню їхньої ринкової частки у виробництві та реалізації сільгосппродукції, що своєю чергою має посилити конкурентоспроможність малих і середніх виробників та прискорити розвиток сільських територій", - наголошують в Офісі Президента.

Як повідомлялося, Закон «Про сільськогосподарську кооперацію» Верховна Рада ухвалила 21 липня 2020 року.