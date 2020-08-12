Кабмін ухвалив проєкт закону про доступ до даних про держкордон

Кабінет Міністрів України на своєму засіданні ухвалив проєкт закону, який актуалізує інформацію про державний кордон України та забезпечує вільний доступ до цих даних.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що достовірні та однозначні дані про державний кордон України мають важливе значення для забезпечення національної безпеки, прийняття управлінських рішень державними органами, економічного розвитку держави, охорони навколишнього природного середовища, міжнародного співробітництва, економії часу та коштів при надзвичайних ситуаціях.

Так, законопроєкт «Про внесення зміни до деяких законів України щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про державний кордон України» передбачає: визначити склад відомостей про державний кордон України, а також підстав та порядку їх внесення до Державного земельного кадастру; виключити технічну документацію із землеустрою щодо визначення та встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону України з видів документації із землеустрою.

Законопроєктом пропонується встановити принцип відкритості відомостей про державний кордон України і забезпечити безкоштовний та вільний доступ до цих даних.

Реалізація законопроєкту сприятиме: забезпеченню прав та інтересів органів державної влади та органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання та громадян на отримання актуальної і достовірної інформації про державний кордон України; підвищенню ефективності прийняття органами державної влади та органами місцевого самоврядування управлінських рішень.

Законопроєкт розроблено у зв’язку з нагальною потребою внесення до Державного земельного кадастру відомостей про державний кордон України на підставі затверджених документів демаркації (з Республікою Польща та Румунією), редемаркації (зі Словацькою Республікою та Угорщиною) та делімітації (з Республікою Білорусь, Республікою Молдова та Російською Федерацією).