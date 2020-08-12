Данілов розповів, коли на РНБО чинили "шалений тиск"

Роботі РНБО чинився шалений тиск не тільки на території України, а й із-за кордону, щоб знищити оборонний комплекс.

Про це сказав секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов під час круглого столу в Укрінформі на тему: «Технології асиметричної протидії зовнішній агресії та шляхи їх ефективного розвитку».

«Ні для кого не є секретом, що саме РФ мала безпосереднє відношення до створення на території України Укроборонпрому. Безпосередньо російські куратори займалися цим питанням. Завдання було просте – знищити нашу військово-оборонну царину, яка у нас лишилася з радянських часів і яка у нас існувала. Вони ставили перед собою таке завдання», - сказав Данілов.

Але, за його словами, завдяки тому, що багато фахівців-патріотів залишились на своїх посадах і підприємствах і які працювали в Академії наук, ця задумка не вдалась.

Крім того, Данілов зауважив, що під час підготовки бачення оптимізації управлінських функцій військово-промислової політики нашої держави, «я можу сказати, що ми отримали шалений спротив не тільки на території України, а спротив із-за кордону. І ми його відчували майже кожного дня, доти, поки врешті не втілили у те, що ми запропонували президенту Зеленському».

Як повідомлялося, 18.02.2020 було прийнято рішення РНБО «Про основні показники державного оборонного замовлення на 2020 рік та 2021, 2022 роки», уведене в дію Указом Президента України від 27 лютого 2020 року № 59.

На першому етапі реформування має бути створено профільне міністерство, яке відповідатиме за формування і забезпечення реалізації державної військово-промислової політики, та запроваджено посаду віце-прем’єр-міністра - міністра розвитку стратегічних технологій та інновацій, до повноважень якого буде віднесено питання реформування ОПК та розвитку космічної галузі.

На другому етапі вирішуватимуться питання щодо організаційно-правової форми роботи підприємств, що входять до складу ДК «Укроборонпром».