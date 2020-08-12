Україна вийде з Рішення про створення Ради командувачів Прикордонних військ СНД

Кабмін погодив проєкт указу Президента щодо виходу з рішення про створення Ради командувачів Прикордонних військ, який було розроблено за результатами проведеної перевірки та інвентаризації угод, підписаних Україною за час участі в СНД.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як ідеться у пояснювальній записці до документа, Україна не приєдналася до ряду установчих документів у сфері прикордонної співпраці у СНД та брала участь у роботі Ради командувачів Прикордонних військ виключно як спостерігач і не мала відношення до питань розробки, прийняття та реалізації її рішень.

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«Ураховуючи вищезазначене та збройну агресію Російської Федерації, яка є стороною угоди, Україні доцільно вийти з угоди», - наголошується у документі.

Як повідомлялося, 5 серпня Україна вийшла з угоди про співробітництво прикордонних військ держав - учасниць СНД з питань науково-дослідної діяльності.