Україна вийшла зі ще однієї угоди СНД

Кабінет Міністрів ухвалив постанову про вихід України з Угоди про створення Ради з культурного співробітництва держав – учасниць СНД і Протоколу про внесення змін та доповнень до неї.

Таке рішення ухвалено на засіданні уряду 12 серпня, повідомляє Укрінформ.

Як зазначається у пояснювальній записці, Міністерство культури та інформаційної політики проаналізувало чинні міжнародні договори в межах СНД щодо їх відповідності національним інтересам та вважає недоцільною подальшу участь України в Угоді про створення Ради з культурного співробітництва держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав, вчиненої 26 травня 1995 р. у Мінську, та Протоколу про внесення змін та доповнень до Угоди про створення Ради з культурного співробітництва держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав від 26 травня 1995 року, вчиненого 18 жовтня 2011 р. у Санкт-Петербурзі.

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Відповідно до рішення уряду, Міністерство закордонних справ має повідомити Виконавчий комітет СНД про вихід із зазначених міжнародних договорів.

Як повідомляв Укрінформ, 22 липня уряд ухвалив рішення про вихід України з Угод про гуманітарне співробітництво та про Раду з гуманітарного співробітництва держав–учасниць СНД на підставі того, що фактичне співробітництво з Росією припинене, а співпраця з іншими державами – учасницями СНД відбувається у двосторонньому форматі на основі укладених нових та/або діючих двосторонніх договорів.