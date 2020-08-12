Україна підпише з ЄК додаткову угоду про підтримку реформи держуправління

Кабінет Міністрів схвалив розпорядження про внесення змін до угоди щодо фінансування програми про комплексне реформування держуправління.

Як пояснив у Телеграмі міністр КМУ Олег Немчінов - якого уповноважили на підписання документу «Про підписання додаткової угоди № 3 між урядом України та Європейською Комісією, що діє від імені Європейського Союзу, про внесення змін до Угоди про фінансування програми «Підтримка комплексного реформування державного управління в Україні» (ENI/2016/039-569)» - розпорядження розроблено за результатами досягнутих домовленостей з ЄС та на підставі Закону України «Про міжнародні договори України».

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“Таким чином, був схвалений проєкт Додаткової угоди та надано повноваження міністру Кабінету Міністрів на її підписання. Це створить правові підстави для укладення цієї угоди з метою актуалізації показників ефективності програми «Підтримка комплексного реформування державного управління в Україні», які будуть використовуватися для виплати обумовлених траншів, що, своєю чергою, дасть можливість досягти достатнього прогресу у реалізації зазначеної програми, залучити додаткові кошти до Державного бюджету України та сприятиме реалізації Стратегії реформування державного управління України на період до 2021 року”, - зазначив урядовець.

За його словами, КМУ також затвердив постанову "Про внесення зміни до пункту 21 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016р. №710". Це дозволить ініціювати перед Президентом України надання КЗ "Музей космонавтики ім. С.П.Корольова" Житомирською обласною радою статусу національного.

Немчінов пояснив, що такий статус підвищить подальші перспективи його розвитку у світлі реалізації ідеї національного відродження у високотехнологічній сфері, а також сприятиме збереженню національної колекції з космонавтики, переважна частина якої віднесена до Державної частини Музейного фонду України.