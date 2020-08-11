Партія "Голос" висуватиме 15 кандидатів у мери

Політична партія "Голос" веде на місцеві вибори 15 кандидатів у мери міст і 107 команд у місцеві ради.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявила голова партії Кіра Рудик на презентації місцевих команд 11 серпня.

"Сьогодні зранку відбувся з'їзд партії "Голос", на якому ми прийняли рішення, проголосували, що партія "Голос" іде на місцеві вибори. Зараз у нас є 15 кандидатів у мери та 107 команд, які будуть виборювати своє право за те, щоб чесні, професійні, рішучі люди прийшли до влади, були такими ж супергероями, такими ж ефективними, щоб змінювати свою країну", - сказала Рудик.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 15 липня проголосувала за проведення 25 жовтня 2020 року чергових місцевих виборів.

На засіданні 8 серпня ЦВК призначила на 25 жовтня 1441 перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів в усіх 24 областях України.