Раді пропонують доопрацювати Виборчий кодекс з урахуванням нових районів

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує доопрацювати Виборчий кодекс з урахуванням затвердження нового адміністративно-територіального устрою.

Як передає Укрінформ, текст і супровідні документи до законопроєкту №3971 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення окремих виборчих процедур" оприлюднено на сайті Верховної Ради.

"Закон приймається з метою техніко-юридичного доопрацювання окремих положень Виборчого кодексу України, зокрема, удосконалення процедури висування та реєстрації кандидатів з урахуванням нового адміністративно-територіального устрою України. Також проєктом закону пропонується привести у відповідність до новел законодавства положення Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" в частині норм щодо повноважень старост та їх припинення", - йдеться у пояснювальній записці.

Проєктом закону передбачено вдосконалення та уточнення окремих виборчих процедур, зокрема, щодо зміни меж дільничних виборчих комісій, обмеження щодо ведення агітації під час виборчого процесу, вимог до інформації про кандидатів у інформаційних плакатах, інформаційних буклетах та виборчих бюлетенях, порядку висування кандидатів, реєстрації осіб обраних депутатами.

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Також задля лібералізації процедури зміни виборчої адреси виборця без зміни офіційної реєстрації місця проживання вносяться зміни до закону "Про Державний реєстр виборців".

До закону "Про місцеве самоврядування в Україні" пропонуються зміни, які визначають порядок обрання старост шляхом непрямих виборів та визначають межі території, на яку поширюються їх повноваження.

Авторами законопроєкту є члени Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, народні депутати від фракції "Слуга народу" Аліна Загоруйко, Віталій Безгін, Олександр Корнієнко і Андрій Клочко.

Як повідомляв Укрінформ, Комітет виборців закликав Верховну Раду внести зміни до Виборчого кодексу і виправити деякі помилки, щоб не допустити загрози виникнення організаційних проблем під час місцевих виборів 25 жовтня.

Як зазначали у КВУ, чинний Виборчий кодекс може допустити проблеми з формуванням виборчих округів у Києві. Експерти також вказували на технічну помилку парламентаріїв під час внесення змін до Виборчого кодексу в частині надання виборцям матеріалів агітації.

Як повідомляв Укрінформ, 16 липня Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення виборчого законодавства" (№3485). Він вносить зміни до чотирьох книг Виборчого кодексу. Також вдосконалено окремі положення чинних законів "Про Центральну виборчу комісію", "Про Державний реєстр виборців", Кримінального кодексу України та інші закони.