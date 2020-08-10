Ірина Геращенко вважає нелогічним рішення ЦВК про скасування виборів в окремих тергромадах на Донбасі

З Mariya IonovaМарія Іонова і Іванна Климпуш-Цинцадзе висловлюємо нерозуміння рішенням ЦВК щодо скасування виборів на звільнених територіях.

Голосування на Донбасі не проводили лише в 2014, в гарячу фазу російсько- української війни, коли не було жодної можливості забезпечити елементарну безпеку. З 2015 звільнені території обирали місцеву владу, активно формувалися ОТГ, де також проводилися вибори. Наша команда забезпечила прозорі і демократичні президентські вибори в 2019, звільнений Донбас обирав і цей парламент. Тим більш нелогічним виглядає це рішення в контексті оголошеного перемир‘я, коли місцева влада, ВЦА разом з керівництвом ООС здатні організувати безпечний процес волевиявлення . Спочатку слуги дотягли прийняття виборчого кодексу до останнього дня сесії, на старті сформувавши передумови для можливих зловживань, потім , всупереч Конституції, незаконно перекроїли райони. Тепер новий удар по самоврядуванню - свавілля з виборами.

Зе-команда небезпідставно боїться, що вщент програє місцеві вибори на всій території України. Дійсно, є великий ризик, що на Донбасі проросійські партії і місцеві проекти можуть не просто виграти, а сформувати більшість в місцевих органах влади і зосередитися не на децентралізації, а на просуванні кремлівських забаганок і відверто путінської політики. Але ризики розшматування країни відверто проросійськими політиками не вирішуються скасуванням виборів. Для протидії таким загрозам повинні попрацювати спецслужби, правоохоронні органи. Так званими "плівками Деркача" доведено, що навіть у ВР певні сили проводять російські спецоперації, а слуги їм підігрують, вимагаючи створити ТСК по "переговорам" Байдена.

Скасування місцевих виборів в окремих населених пунктах Донбасу без відповідного роз‘яснення владою мотивів таких дій викликає непорозуміння, обурення місцевого населення й мало схоже на демократію, а більше- на відпрацювання сценарію фальсифікацій місцевих виборів.

Найбільш вірогідним виглядає це рішення ЦВК в контексті реалізації іншого кремлівського сценарію- пришвидшити проведення виборів на всій території Донбасу, включно з окупованими. Провести ці вибори одночасно, попри все. А це відверто небезпечно.

Ірина Геращенко, Fb