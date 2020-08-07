Кабмін завтра збереться на позачергове засідання через погіршення ситуації з COVID-19

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Урядовий портал.

"...8 серпня планується провести позачергове засідання Кабінету Міністрів, де заплановано розглянути питання погіршення ситуації з епідемією в різних регіонах країни. Зокрема, питання щодо епідемічної ситуації в тимчасово окупованому Криму, де може відбуватися заниження реальних показників захворюваності на COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що у п'ятницю на засіданні Державної комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій розглянули питання щодо внесення змін в постанову № 641 в частині розширення та змін до переліку критеріїв визначення кольору епідемічної небезпеки.

Коментуючи рішення Державної комісії ТЕБ та НС, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що стрімке погіршення епідситуації в Україні вимагає скоординованих дій влади на всіх рівнях.

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«Сьогодні в Україні встановлено черговий антирекорд за кількістю нових хворих на COVID-19 — 1453 особи. Найбільше нових випадків — у Києві, Одеській, Львівській та Харківській областях. Тому із завтрашнього дня уряд переходить на надзвичайний режим роботи: декілька разів на тиждень будуть проводитись засідання комісії ТЕБ та НС для посилення контролю над епідемічною ситуацією в країні», — заявив Прем’єр-міністр.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 7 серпня лабораторно підтверджено 78 261 випадок COVID-19, з них за добу – 1453.

Фото: КМУ