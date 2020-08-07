Стефанчук хоче відкрити дані про зарплати в держкомпаніях

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук зареєстрував законопроєкт №3952 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення відкритості інформації про розмір оплати праці в державних компаніях".

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

"Проєкт закону розроблено з метою підвищення прозорості діяльності органів управління та посадових осіб юридичних осіб публічного права, державних підприємств, державних організацій, що мають на меті одержання прибутку, господарських товариств, у статутному капіталі яких понад 50 відсотків акцій (часток, паїв) прямо чи опосередковано належать державі та/або територіальній громаді", - йдеться у пояснювальній записці.

Так, змінами до законів "Про захист персональних даних", "Про доступ до публічної інформації" пропонується забезпечити відкритість інформації про структуру, принципи формування та розмір оплати праці, винагороди, додаткового блага керівника, заступника керівника юридичної особи публічного права, державного підприємства або державної організації, що має на меті одержання прибутку, особи, яка постійно або тимчасово обіймає посади члена виконавчого органу чи входить до складу наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50% акцій (часток, паїв) прямо чи опосередковано належать державі та/або територіальній громаді. Зазначені юридичні особи пропонується віднести до розпорядників публічної інформації, а відповідна інформація не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом.

Перший віцеспікер очікує, що ухвалення запропонованих законопроєктом змін сприятиме підвищенню прозорості діяльності органів управління та посадових осіб таких підприємств, а також підвищить доступ громадян України до достовірної інформації про їхню діяльність.