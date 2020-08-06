"Театр абсурду": заступник глави МЗС Боднар зреагував на порушення справи проти нього

Заступник міністра закордонних справ Василь Боднар вважає абсурдною спробу притягнути його до відповідальності за висловлення зовнішньополітичної позиції України.

Про це заступник міністра закордонних справ Василь Боднар написав у Фейсбуку.

«Театр абсурду, п'єса в 3-х діях. Народний депутат України намагається притягнути до відповідальності заступника глави МЗС України (себто мою скромну особу) за зовнішньополітичну позицію України! Але хайпу не буде! Не коментував попередні акти поганої режисури, не принижуватимусь і цього разу», - зазначив дипломат.

Дипломат указав, що діяв у межах повноважень і компетенції на підставі чинного законодавства України, і в підписаному ним листі відображена офіційна позиція держави.

«Оцінку професійності та ефективності моїх дій дає мій безпосередній керівник - міністр закордонних справ, а також, за необхідності, керівництво держави та уряду; готовий до захисту своєї честі, гідності та доброго імені всіма правовими засобами», - наголосив Боднар.

Раніше народний депутат від «Слуги народу» Дарина Володіна повідомила у Телеграмі, що за її повідомленням ДБР порушило кримінальне провадження стосовно можливих неправомірних дій службових осіб МЗС.

Причиною став лист МЗС, який за підписом Боднара ще наприкінці березня був надісланий до органів державної влади.

У листі йшлося про те, що Україна офіційно не визнає події 1915 року в Османській імперії геноцидом вірменського народу. У ньому містилася рекомендація посадовцям утриматися від участі в пам'ятних заходах з цієї нагоди на офіційному рівні, а також від використання терміну «геноцид вірменського народу».

Окрім того, у листі зазначено, що в конвенції ООН термін «геноцид» має інше визначення, а також, указується, що Вірменія не визнала геноцидом Голодомор в Україні 1932-1933 років.