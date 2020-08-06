Світ має натиснути на Путіна і змусити окупантів на Донбасі дотримуватися перемир'я - експерт

Міжнародне співтовариство має посилити тиск на президента РФ Володимира Путіна, щоб змусити підтримуваних ним окупантів на Донбасі скласти зброю і дотримуватися перемир'я.

При цьому санкції не особливо ефективні - тут необхідно вжити додаткових заходів.

Таку думку висловив колишній прессекретар Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Майкл Боцюрків у програмі «Насправді: МИР» на телеканалі «ДОМ», повідомляє Укрінформ.

«Припинення вогню залежить від обох сторін процесу, в тому числі від України, але здебільшого це стосується бойовиків, яких підтримує Російська Федерація. Для того щоб зброя мовчала протягом тривалого періоду часу, Кремль має дати вказівку бойовикам, які за підтримки Росії окупували Луганськ і Донецьк. Інакше вони не припинять стріляти», - сказав він.

За словами Боцюрківа, останнім часом з'явилася інформація, що на Донбасі підтримувані Російською Федерацією бойовики отримують нові - посилені - поставки зброї і боєприпасів. Кількість особового складу також зростає.

«Ходять чутки, що Росія планує масований наступ у західному напрямі, аж до річки Дніпро. На мою думку, міжнародному співтовариству вже час вплинути на Володимира Путіна: натиснути на нього і змусити підтримуваних ним бойовиків скласти зброю і дотримуватися перемир'я. Якщо я не помиляюся, санкції не особливо ефективні - тут необхідно вжити ще якихось заходів. Я не можу запропонувати готове вирішення цієї проблеми, проте очевидно, що потрібно знайти спосіб мотивувати Путіна до підтримки перемир'я», - сказав експерт.

Він нагадав, що зараз Білий Дім відволікся на свої проблеми, тому президенту США Дональду Трампу «проблеми України просто нецікаві». «Чесно кажучи, він взагалі не любить Україну. І мені здається, у нього немає сили духу, щоб впливати на Путіна», - вважає Боцюрків.

«Якщо говорити про Європу, то, наприклад, французькі фермери з передмість Тьєррі мріють відновити торговельні зв'язки з російським споживачем, щоб знову продавати їм свої сири та іншу продукцію. Тож апетит до санкцій на даному етапі невеликий. Отже, нам залишається зачекати: подивимося, що вирішить Путін, але там завжди є своє «але»: швидше за все, як завжди, вони поведуть нечесну гру, маніпулюючи темою майбутніх жовтневих виборів», - уточнив колишній прессекретар СММ ОБСЄ.

На його думку, ці вибори мають відбутися. «Зокрема, вони стануть великим випробуванням для популярності Володимира Зеленського. Вибори дуже важливі також у розрізі децентралізації. Вони взагалі мають величезне значення і мають відбутися щоб там не було. Наступне, що потрібно буде зробити Зеленському, - досягти миру на Донбасі. Тривалого і міцного миру. Це великий іспит для нього, й одночасно головний аргумент у майбутній президентській кампанії. І дуже важливо, щоб він дійсно добився миру», - підсумував він.

Як повідомляв Укрінформ, з 27 липня на Донбасі встановлюється режим повного і всеосяжного припинення вогню, про що домовилася Тристороння контактна група 22 липня. Домовленостями передбачено заборону на наступальні і розвідувальні дії, застосування вогневих засобів, зокрема снайперського оснащення, а також передбачені дисциплінарні заходи за порушення режиму припинення вогню. Однак окупанти продовжують порушувати режим «тиші» з провокаційною метою.