Урядовий комітет не підтримав законопроєкт про рієлторську діяльність — Немчінов

Профільний урядовий комітет не підтримав зареєстрований у Верховній Раді законопроєкт про рієлторську діяльність, який передбачає, що відповідні послуги у сфері нерухомості можуть надавати лише професійні агенти та брокери.

Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов написав у Телеграм.

Він поінформував, що 6 серпня на засіданні Урядового комітету з питань цифрової трансформації, розвитку громад та територій, освіти, науки та інновацій, охорони здоров'я, економічної, фінансової і правової політики, правоохоронної діяльності, паливно-енергетичного комплексу та інфраструктури одним із питань, що були розглянуті, було обговорення проєкту Закону України "Про рієлторську діяльність в Україні", ініційованого депутатами Верховної Ради України.

Немчінов наголосив, що за пропозиціями авторів законопроєкту рієлторські послуги можуть надаватися лише суб’єктом рієлторської діяльності , професійними агентами та брокерами, яким таке право надано в порядку та на умовах, визначених запропонованим законопроєктом, а звичайний громадянин не зможе здавати свою нерухомість в оренду чи продати її.

Міністр наголосив, що Урядовий комітет не підтримав такий законопроєкт.

Як повідомляв Укрінформ, законопроєкт №3618 "Про рієлторську діяльність в Україні" був зареєстрований у Верховній Раді 9 червня групою нардепів.

З цього приводу президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Юрій Піта заявляв, що законопроєкт змушує звертатися до рієлтора й укладати з ним договір, щоб продати своє майно або здати його в оренду, також документ пропонує вносити інформацію в реєстр, і без цього неможливо розпоряджатися своїм майном, нотаріуси не зможуть посвідчити договір на відчуження об’єкту.

Комітет ВР з питань економічного розвитку на засіданні 26 червня 2020 року в режимі відеоконференції розглянув проєкт Закону України про рієлторську діяльність в Україні та рекомендував парламенту прийняти його за основу.

Також, згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, його метою є запровадження єдиної державної політики у сфері регулювання рієлторської діяльності в Україні, захист прав та інтересів фахівців у сфері рієлторської діяльності, суб’єктів рієлторської діяльності та споживачів рієлторських послуг.