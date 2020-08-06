Шмигаль подякував Дуді за сказані на інавгурації слова підтримки Україні

"Дякуємо Президенту Польщі за слова підтримки", - написав Шмигаль.

Він також навів слова Дуди, який на інавгурації сказав: "У 2022 році, коли Польща візьме на себе головування в ОБСЄ... важливе завдання буде полягати у відновленні повного суверенітету й територіальної цілісності нашого сусіда — України".

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Як повідомляв Укрінформ, за результатами другого туру президентських виборів у Польщі, що відбувся 12 липня, Анджей Дуда був переобраний на другий термін, набравши трохи більше 51% голосів.

Його інавгурація відбулася 6 серпня.