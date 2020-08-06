ЄС готовий надавати підтримку щодо відновлення конкурсів на посади держслужби - Немчінов

Європейський Союз готовий надавати Україні практичну підтримку у питанні відновлення проведення конкурсів на посади державної служби.

Як повідомив міністр КМУ Олег Немчінов у Телеграм-каналі, у цьому запевнив представник ЄС в Україні Мартін Клауке під час онлайн наради, передає Укрінформ.

“Представник ЄС повідомив, що європейська сторона підтримує запропоновану стратегію (щодо відновлення конкурсної процедури - ред), і готова надавати практичну підтримує у питанні відновлення проведення конкурсів на посади державної служби”, - написав Немчінов.

За його словами, учасники наради обговорили проєкт закону «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» (3491), який мав би врегулювати питання доборів державних службовців. Під час карантину призначення відбувались поза конкурсом, шляхом процедури добору.

Президент Володимр Зеленський наклав вето на цей законопроєкт та запропонував виключити статтю, яка передбачає надання можливості звільняти держслужбовців категорії А протягом 4 місяців після призначення.

“Паном Клауком були висловлені застереження, які пов‘язані з тим, що зазначений законопроєкт був заветований. Особливо враховуючи, що його положення включали умови надання Україні макрофінансової допомоги ЄС”, - зазначив Немчінов.

При цьому міністр зауважив, що така процедура добору планувалася виключно як тимчасовий важіль для забезпечення безперебійної роботи державних органів. Механізм був напряму пов‘язаний із карантином, який за прогнозами мав би завершитись у травні 2020.

Він додав, що разом з процедурою добору було розпочато розробку 2 стратегій щодо відновлення конкурсної процедури. Одна з них стосувалася удосконалення Закону України “Про державну службу” та підготовки до проведення конкурсів у рамках карантину.