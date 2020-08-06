До Конституційного Суду надійшли три подання від народних депутатів

До Конституційного Суду 5 серпня надійшли три конституційні подання 47 народних депутатів.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба суду.

Зазначається, що подання стосуються: конституційності положень статей 96-1, 96-2 Кримінального кодексу, відповідності Конституції окремих положень Кримінального процесуального кодексу України і конституційності окремих положень Закону „Про запобігання корупції“, Кримінального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України та інших пов’язаних з ними законів України, що зачіпають права та свободи громадян.

Автори клопотань просять Конституційний Суд визнати оспорювані положення нормативно-правових актів такими, що не відповідають Основному закону України.