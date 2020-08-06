Секретаріат мовного омбудсмена зареєстрували як юридичну особу

Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови зареєстрували як юридичну особу, відомство починає відкривати рахунки та добирати працівників.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуку повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

"Менш ніж за місяць ми зареєстрували юридичну особу "Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови". Наша адреса - Музейний провулок, 12. Далі переходимо до наступної фази: відкриваємо рахунки, виготовляємо печатку, оголошуємо добори до установи", - написав він.

Кремінь нагадав, що в Секретаріаті уповноваженого працюватимуть до 50 співробітників, а власне він виконуватиме функції керівника державної служби.

За його словами, про початок прийому запитів, звернень та скарг буде повідомлено додатково.

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Як повідомлялося, 8 липня уряд призначив Тараса Кременя Уповноваженим із захисту державної мови. На цій посаді він змінив Тетяну Монахову, яка звільнилась у квітні, менш ніж через пів року після призначення.

Посада мовного омбудсмена передбачена Законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної".