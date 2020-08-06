Секретаріат мовного омбудсмена зареєстрували як юридичну особу

Секретаріат мовного омбудсмена зареєстрували як юридичну особу

Укрінформ
Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови зареєстрували як юридичну особу, відомство починає відкривати рахунки та добирати працівників.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуку повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

"Менш ніж за місяць ми зареєстрували юридичну особу "Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови". Наша адреса - Музейний провулок, 12. Далі переходимо до наступної фази: відкриваємо рахунки, виготовляємо печатку, оголошуємо добори до установи", - написав він.

Кремінь нагадав, що в Секретаріаті уповноваженого працюватимуть до 50 співробітників, а власне він виконуватиме функції керівника державної служби.

За його словами, про початок прийому запитів, звернень та скарг буде повідомлено додатково.

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Як повідомлялося, 8 липня уряд призначив Тараса Кременя Уповноваженим із захисту державної мови. На цій посаді він змінив Тетяну Монахову, яка звільнилась у квітні, менш ніж через пів року після призначення.

Посада мовного омбудсмена передбачена Законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

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