Президент Володимир Зеленський призначив 90 суддів у місцевих загальних судах.

Відповідні укази розміщено на сайті глави держави.

Згідно з указом №313/2020 призначено 29 суддів: на посаду судді Крижопільського районного суду Вінницької області призначено Олену Кантонисту; судді Теплицького районного суду Вінницької області Олену Бондарук; судді Локачинського районного суду Волинської області Олександру Безп'ятко; судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області Олексія Гузоватого; судді Бабушкінського райсуду Дніпропетровська Ігоря Кондрашова; судді Слов'янського міськрайонного суду Донецької області Олену Агеєву.

Також суддями Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області призначено Катерину Дегтяренко, Ірину Логойду, суддею Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області – Олексія Безрядіна; суддею Гайворонського райсуду Кіровоградської області - Михайла Венгрина; суддею Сватівського районного суду Луганської області – Тетяну Бурдун та інших.

Указом №312/2020 призначено 31 суддю у місцевих судах Вінницької області, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської та інших.

Указом №311/2020 призначено 30 суддів місцевих судів у різних містах та областях.

Як повідомляв Укрінформ, голова Вищої ради правосуддя Андрій Овсієнко заявив, що в Україні вакантні третина суддівських посад, ще понад 30% суддів мають право піти у відставку.