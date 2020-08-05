Раді пропонують ввести кримінальне покарання за публічне заперечення суверенітету України

Народні депутати із фракцій "Євросолідарність", "Слуга народу" і "Голос" зареєстрували у Раді законопроєкт, який пропонує запровадити відповідальність за публічне заперечення суверенітету України.

Як передає Укрінформ, про це повідомила народна депутатка від фракції "Європейська солідарність", співавторка проєкту закону Ірина Фріз у Фейсбуці.

"Головна мета — створити відповідну законодавчу норму, за якою будь-які заяви про належність території України іноземній державі чи про відсутність суверенітету України будуть вважатись кримінальним правопорушенням", - пояснила Фріз.

Депутат додала, що Росія, як країна-агресор, усіма силами намагається легалізувати анексію Кримського півострова.

"Нещодавно прийнятий закон про екстремізм, з поправками про "відчуження територій" фактично закріплює анексію Криму в законодавстві РФ. Ми маємо швидко та жорстко реагувати на такі виклики, що несуть загрозу для територіальної цілісності та незалежності України", - зазначила Фріз.

Згідно з даними на сайті Верховної Ради, законопроєкт №3956 "Про внесення змін до статті 110 Кримінального кодексу України" зареєстровано в парламенті 4 серпня і передано на розгляд керівництву.

Його ініціаторами є члени фракції "Європейська солідарність" Ірина Фріз, Микола Княжицький, Яна Зінкевич, Іванна Климпуш-Цинцадзе, Михайло Бондар, Софія Федина, а також депутатка від "Слуги народу" Вікторія Вагнєр і член фракції "Голос" Леся Василенко.

Текст документа поки що не оприлюднено.

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Як повідомляв Укрінформ, 17 липня під час розгляду проєкту постанови 3736 "Про Заяву Верховної Ради України щодо нелегітимного проведення загальноросійського голосування по поправках до Конституції Російської Федерації на тимчасово окупованій території України - в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі" виступив член фракції "Опозиційна платформа - За життя" Олег Волошин. Депутат, зокрема, заявив, що український суверенітет "відданий повністю зовнішньому управлінню" і що "країна, в якій немає суверенітету, не може відновити суверенітет над українським Кримом".

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закликав народних депутатів не порушувати питання, які будуть ставити під сумнів незалежність, державний суверенітет, свободу і територіальну цілісність України.

Члени фракцій "Голос", "Європейська солідарність", "Слуга народу" та депутатських груп "Партія "За майбутнє" та "Довіра" вимагали з трибуни парламенту від Голови Верховної Ради реакції на ці заяви Олега Волошина.

Пізніше група народних депутатів написали заяву на ім’я голови СБУ Івана Баканова з вимогою порушити справу проти нардепа від фракції Волошина.