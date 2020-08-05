Уряд змінив порядок здійснення дисциплінарного провадження

Кабінет міністрів змінив порядок здійснення дисциплінарного провадження.

Відповідне рішення ухвалено під час засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як пояснив міністр Кабміну Олег Немчінов у Телеграм, цим рішенням унормовано збільшення строків здійснення дисциплінарного провадження; отримання пояснення від державного службовця суб’єктом призначення перед накладенням дисциплінарного стягнення.

“Механізм реалізації прийняття рішення суб’єктом призначення за результатами здійснення дисциплінарного провадження (удосконалено – ред.)”, - написав Немчінов.

За його словами, рішення забезпечить здійснення дисциплінарних проваджень дисциплінарними комісіями державних органів та комісією з питань вищого корпусу державної служби за єдиними підходами, визначеними законодавством про державну службу.