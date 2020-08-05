Уряд змінив порядок здійснення дисциплінарного провадження
Відповідне рішення ухвалено під час засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Як пояснив міністр Кабміну Олег Немчінов у Телеграм, цим рішенням унормовано збільшення строків здійснення дисциплінарного провадження; отримання пояснення від державного службовця суб’єктом призначення перед накладенням дисциплінарного стягнення.
“Механізм реалізації прийняття рішення суб’єктом призначення за результатами здійснення дисциплінарного провадження (удосконалено – ред.)”, - написав Немчінов.
За його словами, рішення забезпечить здійснення дисциплінарних проваджень дисциплінарними комісіями державних органів та комісією з питань вищого корпусу державної служби за єдиними підходами, визначеними законодавством про державну службу.