Уряд змінив порядок здійснення дисциплінарного провадження

Уряд змінив порядок здійснення дисциплінарного провадження

Укрінформ
Кабінет міністрів змінив порядок здійснення дисциплінарного провадження.

Відповідне рішення ухвалено під час засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як пояснив міністр Кабміну Олег Немчінов у Телеграм, цим рішенням унормовано збільшення строків здійснення дисциплінарного провадження; отримання пояснення від державного службовця суб’єктом призначення перед накладенням дисциплінарного стягнення.

“Механізм реалізації прийняття рішення суб’єктом призначення за результатами здійснення дисциплінарного провадження (удосконалено – ред.)”, - написав Немчінов.

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За його словами, рішення забезпечить здійснення дисциплінарних проваджень дисциплінарними комісіями державних органів та комісією з питань вищого корпусу державної служби за єдиними підходами, визначеними законодавством про державну службу.

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