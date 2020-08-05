Реформа корпоративного управління не має зводитися до дискусії про зарплати - Устенко

Реформа корпоративного управління має не зводитися до дискусії про рівень заробітних плат, а ліквідувати точки напруженості в держкомпаніях.

Таку думку висловив радник Президента України з економічних питань Олег Устенко в коментарі Укрінформу.

"Чи повинна реформа корпоративного управління ліквідувати точки напруженості в держкомпаніях? Так, і може, і повинна. І зусилля мають бути зосереджені тут, а не на похідному питанні скільки платити. Вирішивши вихідні питання, зможемо і відповісти на запитання про те, яка має бути справедлива компенсація для членів наглядових рад", - сказав він.

За його словами, дискусія в суспільстві про наглядові ради держкомпаній примітивізується до рівня заробітних плат.

Устенко переконаний, що питання зарплат потребує адаптації до існуючих економічних реалій, в яких компенсація вищому керівництву компанії, як мінімум, є похідною від того вкладу, який кожен конкретний член наглядової ради робить в підвищення її ефективності. Але, наголосив радник Президента, варто серйозно здивуватися тому, що рівень зарплати іноді виявляється абсолютно однаковим у кількох членів наглядової ради одного й того самого підприємства, а відмінність визначається наявністю іншого громадянства.

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При цьому Устенко наголосив на необхідності встановлення єдиних правил при наймі співробітників в наглядові ради державних компаній. "Чітко прописані рамки і критерії при наймі на роботу не дадуть зробити тих значних перекосів, які існують в оплатах праці сьогоднішніх наглядових рад", - сказав він.

Як зауважив Устенко, на чолі цих критеріїв не може бути наявність іноземного паспорту.

"Державні гіганти, які знаходяться в руках українських платників податків, зобов'язані забезпечувати абсолютну відкритість своїх фінансових потоків і прийнятих рішень для своїх законних акціонерів - громадян України. Відкритість, правда і проактивна комунікаційна політика знімуть масу питань і підозр. Замість "входу в позицію свого жорсткого захисту" було б набагато логічнішим для "тих, хто захищається", зайнятися роз'ясненням власної позиції і "переоцінкою цінностей", - зазначив він.