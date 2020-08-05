МЗС планує на вересень другу хвилю ротацій дипломатів – Кулеба

У Міністерстві закордонних справ планують у вересні розпочати другу хвилю відкликань і призначень українських дипломатів за кордоном.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю "Главкому".

"Ротація послів – плановий процес, тобто ті 30, про яких я сказав, вони вже в роботі, запущені… З вересня ми почнемо другу хвилю відкликань і призначень. Саме зараз проводжу співбесіди з деякими кандидатами", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що відбувається ротація не тільки послів, а й дипломатів загалом. Вона ускладнена логістикою, яка обмежена через пандемію.

Стосовно призначень послів, міністр зауважив, що це – тривалий процес, який включає погодження з президентом, запит агреману, його отримання і підписання указу про призначення.

"У нас йде все за планом. За останній тиждень ми звільнили трьох послів: в Румунії, Італії та Великобританії. Одного посла призначили (Вадима Пристайка призначено послом України у Великій Британії), і зараз на підході ще кілька призначень", - поінформував очільник МЗС.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час презентації "100 днів змін в МЗС" 15 червня заявив, що в процесі відкликання і призначення на посади послів перебуває майже 30 дипломатів.