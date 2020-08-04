Законопроєкти ОПЗЖ "тягнуть" майже на два держбюджети — Третьякова

Члени фракції "Опозиційна платформа - за життя" внесли на розгляд Верховної Ради законопроєкти, які передбачають фінансування з держбюджету на 2 трильйони 170 мільярдів гривень.

Про це розповіла голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова на пресконференції в Укрінформі "Підсумки роботи за рік: напрямки діяльності у 2020-2021 роках".

"Комітет соціальної політики підготував мені сьогодні таку аналітику. Так от... від фракції ОПЗЖ подано законопроєктів, які впливають на державний бюджет на 2 трильйони 170 мільярдів гривень. Ще недавно ця цифра була 1 трильйон 400 мільярдів грн, зараз це 2 трильйони 170 мільярдів грн додаткових витрат державного бюджету. Нагадаю, що розмір нашого державного бюджету, витратної частини, в цьому році становить близько 1 трильйон 200 мільярдів грн", - сказала Третьякова.

Фракція "Батьківщина" подала законопроєктів на 200 мільярдів гривень, "Євросолідарність" - на 1 мільярд 200 млн грн, "Голос" - 86 млрд грн, "Партія "За майбутнє" - 18 млрд грн, "Довіра" - 12 млрд грн, позафракційні - 8,8 млрд грн, "Слуга народу" - 315 млрд грн.

"Звісно, вражаючою є сума 2 трильйони. Тому що навантаження, розбалансування державного бюджету. Якими податками ми маємо забезпечити ті соціальні витрати, які подані в законопроєктах? Попри те те, що політикам звісно потрібно зберігати політичний капітал, але, крім того, політикам ще треба розуміти дуже чітко, що ті забаганки, які вони вносять в свої законопроєкти, вони мають забезпечуватися українськими платниками податків. І якщо ми хочемо більш ніж вдвічі збільшити витрати державного бюджету на соціальні речі, то ми маємо більше ніж вдвічі збільшувати податковий тиск на платників податків. Це не є припустимим у наших реаліях. Більш того, ми постійно говоримо, що для економічного ривка, для економічного прориву нам необхідно зниження податків, а не збільшення ", - зауважила голова парламентського комітету.

Третьякова уточнила, що ці суми були обраховані Міністерством фінансів щодо впливу законопроєктів, поданих різними фракціями.