В Україну їде глава МЗС Молдови

Міністр закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова Олег Цуля 4 серпня відвідає Україну з робочим візитом, під час якого зустрінеться з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

«Глави МЗС скоординують взаємну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і Молдови, включно зі взаємодією у міжнародних організаціях: ООН, ОБСЄ, Раді Європи та інших», - йдеться у повідомленні.

Сторони також обговорять подальше зміцнення регіональної безпеки, збільшення обсягів двосторонньої торгівлі, спрощення процедур перетину державного кордону громадянами обох країн.

За підсумками зустрічі глави зовнішньополітичних відомств України і Республіки Молдова зроблять заяви для преси.