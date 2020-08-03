Уряд призначив Дмитра Самоненка держсекретарем Мінфіну
Укрінформ
Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні зранку в понеділок, 3 серпня, ухвалив рішення про призначення Дмитра Самоненка державним секретарем Міністерства фінансів.
Як передає Укрінформ, про це повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді, народний депутат із фракції “Слуга народу” Василь Мокан у Фейсбуці.
“Зокрема, урядовці вирішили: призначити Самоненка Дмитра Анатолійовича державним секретарем Міністерства фінансів України (шляхом укладення контракту на період дії карантину); погодити призначення Бендика Антона Миколайовича виконуючим обов'язки генерального директора державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат", - написав Мокан.
Як повідомлялося, Дмитро Самоненко раніше обіймав посаду керівника Служби віцепрем’єр-міністра - міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.