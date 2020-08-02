Кравчук: "Як можна домогтися миру на Донбасі, ні з ким не розмовляючи?"

Леонід Кравчук заради миру на Донбасі готовий вести діалог з представниками ОРДЛО, але ніколи не підпише документи, які шкодять Україні.

Як повідомляє Укрінформ, про це перший Президент України розповів в ефірі телеканалу "Україна 24".

Він нагадав, що вже виступав зі зверненням до представників ОРДЛО.

"Коли починалися ці події, я на одному з телеканалів звернувся до ватажків Луганської та Донецької областей з проханням: будь ласка, підготуйте письмово пропозиції, що ви хочете мати на території цих районів - чи це особливий статус, автономія, ознаки державності, напишіть, на які кроки ви могли б піти заради компромісу. Жодної відповіді я не отримав".

Кравчук зазначив, що для розв'язання проблеми треба домовлятися: "Якщо ми хочемо чогось досягти, хочемо миру на Донбасі - як можна домогтися миру, ні з ким не розмовляючи? Прийдуть сили ООН, ОБСЄ, поставлять своїх військових, одягнуть білі каски, і все? Не буде такого".

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Політик уточнив, що він не має на увазі прямі переговори з ватажками ОРДЛО.

"Є там люди, які не зав’язані, скажімо, чисто на політичних питаннях, можливо, є вчені, можливо, є інші – і з тієї, і з нашої сторони почати говорити на цьому рівні. Щоб це відразу не виглядало, як державний рівень. І коли вони напишуть якусь дорожню карту, і цю карту погодять з Києвом і з тими регіонами, звідки вони прийшли, тоді можна ставити питання про більш високий рівень зустрічей для прийняття остаточного рішення. Зараз йде питання про з’ясування точних позицій і кроків", - додав Кравчук.

При цьому він наголосив, що готовий говорити з ким завгодно, але ніколи не підпише документи, які шкодять Україні.

"Ультрапатріоти, які мене критикують за те, що я з кимось говорю, вже підписали Мінські домовленості, де до нинішнього часу ми не можемо зайняти точні і ясні позиції", - резюмував перший президент.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 30 липня призначив Леоніда Кравчука головою делегації України у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях.