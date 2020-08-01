Відновлення поваги до Гельсінських принципів набуває надважливого значення - коментар МЗС

В умовах збройної агресії Росії щодо Грузії у 2008 році та України у 2014-му відновлення поваги до Гельсінських принципів набуває надважливого значення.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у коментарі МЗС з нагоди 45-ї річниці підписання Гельсінського Заключного акту.

"Сьогодні, коли вперше з часів Другої світової війни основи безпеки і співробітництва в Європі поставлені під загрозу однією з держав-учасниць ОБСЄ, яка здійснила збройну інтервенцію і окупацію Грузії у 2008 році, а згодом – і збройну агресію проти України і окупацію частини її території у 2014 році, відновлення поваги до Гельсінських принципів набуває надважливого значення", - зазначається у повідомленні.

У МЗС додали, що з огляду на триваючі системні порушення прав і свобод людини, які мають місце на окупованих територіях України в Криму і на Донбасі, Україна завжди наголошувала на важливості ефективного залучення незалежних інститутів ОБСЄ у людському вимірі до реагування на комплексні виклики, пов’язані з триваючою збройною агресією Росії проти нашої країни.

У МЗС переконані, що найкращим способом відзначення 45-річниці Гельсінського Заключного акту були б рішучі кроки і дієві рішення держав-учасниць ОБСЄ у напрямку відновлення поваги до закладених у ньому фундаментальних принципів міждержавних відносин та забезпечення повноцінної роботи незалежних і автономних інститутів ОБСЄ.

Гельсінський Заключний акт, який заклав фундамент європейської архітектури безпеки і відіграв важливу роль у демократичному розвитку Європи був підписаний 1 серпня 1975 року. У документі зафіксовані основоположні принципи розбудови відносин між державами на європейському континенті, серед яких – незастосування сили, невтручання у внутрішні справи держав, недоторканність кордонів, мирне врегулювання спорів, повага до суверенітету держав, забезпечення прав людини та ін.

Гельсінський документ став своєрідним «кодексом поведінки» в Європі і «статутом» процесу, який згодом перетворився у найбільшу у світі регіональну безпекову організацію - Організацію з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Виключне важливе значення при схваленні Гельсінського Заключного акту мало визнання того, що питання демократичного розвитку і захисту прав і свобод людини є невід’ємною частиною європейської безпеки. Саме тому для просування цих цінностей та сприяння виконанню державами міжнародних зобов’язань у людському вимірі були створені незалежні інститути – Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ, Верховний комісар ОБСЄ у справах національних меншин.