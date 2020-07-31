Україна та Ізраїль поглиблять співпрацю у галузі кібербезпеки - РНБО

Секретар РНБО Олексій Данілов обговорив з послом Держави Ізраїль в Україні Джоелем Ліоном поглиблення співпраці між безпековими відомствами двох країн.

Про це повідомляє пресслужба Радбезу.

"Під час зустрічі сторони обговорили широке коло питань українсько-ізраїльських відносин, зокрема, поглиблення співпраці між безпековими відомствами двох держав у галузі кібербезпеки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сторони також обмінялися думками щодо розвитку безпекової ситуації у глобальному та регіональному вимірах, зокрема стосовно поширення у світі коронавірусної хвороби та ефективності заходів з протидії пандемії.

Джоел Ліон запевнив українську сторону, що Ізраїль й надалі підтримуватиме Україну, і висловив впевненість в успішності практичного співробітництва між двома державами, повідомили в пресслужбі.