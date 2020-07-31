Чому Україна дійсно перебуває на шляху до реформ

Нам потрібно змінити наратив про власну віктимізацію в суспільстві, а також агресивне ставлення один до одного

Про це пише прессекретар Президента України Юлія Мендель у публікації на сайті The National Interest. Переклад з англійської та передрук блогу Укрінформом з дозволу автора.

Минулого місяця Україна здобула кредит у розмірі $5 млрд від Міжнародного валютного фонду. Тиждень тому Європейський Союз виділив $1,2 млрд на програму макрофінансової допомоги. Європейський банк реконструкції та розвитку лише цього року інвестував в Україну понад $350 млн.

Це стало можливим значною мірою завдяки запуску структурних реформ. Серед них – боротьба з корупцією, створення ринку земель, нове законодавство про концесію та приватизацію, а також лібералізацію банківського сектору. Міжнародні фінансові установи не вкладали би свої кошти в непередбачувану економіку, яка не демонструє прогресу.

Коли у квітні 2019 року Президент Володимир Зеленський почав виконувати обов'язки на посаді, він пообіцяв змінити старі практики, які не давали Україні розвиватися. Фундамент для цього створений. Стіни й дах незабаром будуть добудовані. Те, що ми хочемо отримати – це міцний дім, де кожен українець, незалежно від його мови, культури, релігії чи політичних поглядів, однаково радо вітатиметься.

Це непросте завдання для країни, що недавно порвала зі своїм радянським минулим. До цього додамо руйнівний військовий конфлікт, який триває вже сьомий рік.

Якщо Голлівуд славиться "Зоряними війнами", Україну захлинають політичні війни. Хтось може подумати, що це ознака зростаючої демократії. Це могло би бути так, якби деякі політики, які досі не можуть прийняти свою поразку, не переслідували би своїх вузьких цілей, що не мають нічого спільного з інтересами українського народу.

Процес президентських виборів 2019 року чітко показав, наскільки гидкою може бути ситуація з тривожними спробами розділити суспільство, яке щиро шукало свою національну ідентичність. Історична пам’ять, національна символіка, кампанії дезінформації – все було використано для відволікання уваги людей від сутності та потреби в реальних змінах у країні. На жаль, безсоромна гра з соціально-емоційним здоров’ям України не припинилася після виборів.

Заохочення соціального розладу й політичні маніпуляції спонукали до розвитку насильства, а також почуття безкарності серед окремих груп. Враховуючи окупацію Криму й тривалу зовнішню агресію на Донбасі, яка забрала життя понад тринадцяти тисяч людей, а також наповнення країни мільйонами одиниць нелегальної зброї, навіть найменша іскра може призвести до величезної пожежі.

Штучно створені хвилі ненависті лише сприяють посиленню атак проти тих, хто має інші думки. Недавня пожежа в будинку відомого активіста, а також напади на ексглаву Національного банку дають яскраві приклади цієї тенденції, яка непокоїть, і яку треба засудити. "Я щиро співчуваю Віталію Шабуніну та всім нашим співгромадянам, які через свою громадянську позицію опинилися в таких неприємних обставинах. Винних потрібно знайти й покарати. Саме так – знайти й покарати. А ми - суспільство – все-таки повинні навчитися толерантному ставленню до тих, хто має власну позицію щодо спірних питань. І хто висловлює її активно та регулярно. Суспільство діалогу, а не суспільство насильства – це кредо, яке повинно стати для нас аксіомою", - написав Зеленський у Facebook після нападу на будинок Шабуніна.

До обов'язків Президента не входить розслідування нападу. Але Зеленський прагне зробити все можливе для створення ефективної та прозорої системи правоохоронних органів та судової влади, яка відстоюватиме демократичні права кожного громадянина України.

Нам потрібно змінити наратив про власну віктимізацію в суспільстві, а також агресивне ставлення один до одного. Всіх нас має об'єднати майбутнє України. Саме тому Зеленський вживає заходів для відновлення діалогу, спрямованого на залучення різних частин суспільства, які були би готові поговорити та вислухати суть довгоочікуваних змін. Серед них – земельна реформа, яка створить відкритий ринок дуже плодючої землі для всіх у країні. За останні кілька десятиліть майже всі політики уникали ініціювання цього кроку.

Іншим пріоритетом є запрошення інвесторів до концесії та приватизації: Україна недавно здала в оренду свій південний морський торговий порт у Херсоні на тридцять років, крім того, перший транспарентний продаж державного готелю ознаменував початок великої приватизації. Близько п'ятисот державних підприємств готові до приватизації.

Третя сфера, де президент Зеленський демонструє прогрес, - це розвиток критично важливої інфраструктури. У 2020 році Україна почала будувати в дев'ятеро більше доріг, ніж протягом будь-якого іншого року. Це майже неможлива місія для однієї з найбільш корумпованих галузей. Реформа судової системи буде завершена впродовж наступного року. Ми скасували сотні документів, які регламентують бізнес, щоби дати йому більше свободи. Список позитивних перетворень за президента Зеленського є величезним.

Для Зеленського перебування при владі – це величезна відповідальність. Не існує більшої можливості змінити країну, ніж під час перебування при владі. Шлях до змін є довгим і складним. Ми проходимо через це й боремося разом.

Юлія Мендель, Прессекретар Президента України

Передрук блогу зроблено з дозволу автора

The National Interest