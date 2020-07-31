Рада планує ребрендинг до 30-річчя Незалежності України

Робоча група з розробки брендингової стратегії Верховної Ради планує розробити оновлений брендинг парламенту до 30-річчя Незалежності України.

Про це сказала заступник Голови ВР Олена Кондратюк під час третього засідання робочої групи 31 липня, повідомляє інформаційне управління парламенту.

«На засіданні робочої групи з підготовки проєкту закону про державні символи України говорили про важливість прийняття всього законодавства, що стосується державної символіки до 30-річчя Незалежності України. Для брендингу це дуже важливо. Маємо на меті впорядкувати різнотипну візуалізацію, що є сьогодні. До 30-ї річниці Незалежності України плануємо розробити оновлений брендинг Верховної Ради», — зазначила віцеспікерка.

Зі свого боку заступник керівника апарату ВР Микола Шевчук нагадав про досвід розробки брендів парламенту Великобританії та Європейського парламенту, в яких фокус зроблено на традиції , та представницьку демократію.

При цьому засновник креативної агенції Євген Зінгерман, представляючи концепцію ребредингу, акцентував на важливості напрацювати ідеологічну та візуальну частину, адже «бренд виконує функцію донесення меседжів, що мають бути не з минулого, а з майбутнього, а сам дизайн має бути побудований на ключових змістах».

Народний депутат Володимир В’ятрович (фракція партії «Європейська солідарність») зауважив, що варто проговорити ідеологічну складову, оскільки будівля парламенту 1939 року не несе правильного посилу для демократичного бренду, а є образом радянського минулого.

За результатами зустрічі, в серпні-вересні 2020 року заплановано провести фокус-групи серед працівників апарату, народних депутатів, цільових аудиторій і сформувати ідеологічну складову бренду парламенту.

Робоча група з розробки брендингової стратегії Верховної Ради утворена згідно з Розпорядженням спікера Дмитра Разумкова. Під час двох попередніх засідань Робочої групи 18 червня та 2 липня 2020 року ідеї та бачення бренду парламенту обговорили представники креативної індустрії.