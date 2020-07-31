Як депутати ходили у Раду перед "канікулами" – дані КВУ

Парламентські фракції "Слуга народу", "Європейська солідарність" та депутатська група "Довіра" мають найвищі показники відвідування Верховної Ради в липні.

Про це повідомляє Комітет виборців України в Фейсбуці.

"Серед фракцій Верховної Ради найвищі показники відвідування в депутатів "Слуги народу", "Європейської солідарності" та групи "Довіра". В середньому на засіданнях Ради було зареєстровано 73% депутатів "СН", 72% депутатів "ЄС" і стільки ж депутатів групи "Довіра". Нижчі показники відвідування в депутатів ВО "Батьківщина" - в середньому на засіданнях Ради були присутні 66% депутатів фракції. У фракції "Голос" показники на рівні 63%", - йдеться у повідомленні.

За даними КВУ, найнижчі показники відвідування в липні встановили депутати групи "Партія "За майбутнє" та "Опозиційної платформи - За життя". В середньому на засіданнях Ради були зареєстровані лише 59% депутатів "Партія "За майбутнє" та 57% депутатів ОПЗЖ.

"У порівнянні із попереднім місяцем депутати ВО "Батьківщини" (+4%), "Слуги Народу" (+4%) та "ЄС" (+3%) стали частіше відвідувати засідання Ради. Натомість, депутати ОПЗЖ (-3%) та "Голосу" (-1%) дещо понизили свою активність", - повідомляють у Комітеті виборців.

Загалом, за інформацією КВУ, в середньому в липні на засіданнях Ради було зареєстровано 293 народні депутати. Це дещо менше, ніж у червні, коли було зареєстровано 298 депутатів.

Інформація про відвідування за даними електронної реєстрації. Всього в липні відбулося тринадцять пленарних засідань ВР.

Як повідомлялося, голова Верховної Ради України Дмитро Разумков 17 липня оголосила про закриття третьої сесії парламенту IX скликання. Чергова четверта сесія почне свою роботу 1 вересня.